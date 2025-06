Teenager-Pärchen kracht mit Moped gegen Bäume

Ein 15-jähriger Mopedfahrer und dessen Begleiterin (13) landeten am Samstagabend nach einem Unfall in Reutte in Tirol im Krankenhaus. Der Lenker hatte die Kontrolle verloren, woraufhin das Duo gegen Bäume krachte. Einen schweren Mopedunfall gab es in der Nacht auch in Schwaz.