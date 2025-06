Küken, Kitze und Kälber: Florianis als Tierretter

Den Anfang machten drei ausgebüxte Kälber in Arbesbach. Nach knapp drei Stunden, in denen das weitläufige Gebiet abgesucht worden ist, konnten die drei Jungtiere schließlich durch eine Wärmebildkamera der Drohne gefunden werden. Weil beim Einfangversuch aber zwei kleine Rinder in unterschiedliche Richtung davongelaufen waren, musste die Feuerwehr erneut auf das Fluggerät zurückgreifen – zumindest einmal mit Erfolg. Das zweite Tier konnte eingefangen werden, eines blieb jedoch verschwunden.