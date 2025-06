Wird zu viel veröffentlicht, drohen Strafen

„Nein“, meint Neos-Sprecherin Indra Collini. Denn das Gesetz kennt zu viele Ausnahmen. Aus der bisherigen Amtsverschwiegenheit heißt es jetzt in vielen Fällen „Verpflichtung der Geheimhaltung. „Gleichzeitig fehlen klare Handlungsanweisungen, was in welcher Form offenzulegen ist. Diese Unklarheiten führen dazu, dass Information auch weiterhin die Ausnahme und Geheimhaltung die Regel bleiben wird“, kritisiert die Neos-Politikerin.