„Höllenhund“ macht Werbung für Sturm

Nach einer Akklimatisierungsphase im Herbst hat Höjlund auch in Italien so richtig Fahrt aufgenommen - in vier Spielen in Folge traf der „Höllenhund“ für Atalanta Bergamo ebenso oft! Die Serie A ist aus dem Häuschen und der Crème de la Crème rinnt längst das Wasser im Mund zusammen. „Ich freue mich für Ras’, er hat sich durchgesetzt. Unglaublich, welche Vereine an ihm nun Interesse haben sollen“, so Sportchef Andreas Schicker.