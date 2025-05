Drama in Tirol, Cannabis-Haribo und „Goldene Note“

Tragödie im Tiroler Lechtal: Eine Wanderin versuchte, ihren Hund vor dem Absturz zu retten. Die 43-jährige Deutsche rutschte über 80 Meter in die Tiefe. Mit tragischem Ausgang. Mehr dazu wissen unsere Krone-Kollegen aus Tirol. Außerdem: In den Niederlanden sorgen Haribo-Fruchtgummis für Unruhe: Nach Berichten über Unwohlsein und Schwindel bei Konsumenten fanden Behörden in einigen Proben Spuren von Cannabis. UND: Mari Lang, Podcasterin sowie Leona König, die Initiatorin der „Goldenen Note“ sind zu Gast in der Sendung. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Sasa Schwarzjirg.