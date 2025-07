Todesmatch, EU braucht Geld und Jimi Blue in Haft?

Ein Treffen über eine Dating-App, ein angeblicher „Sugardaddy“ und am Ende liegt ein junger Wiener tot am Bahnhof Tullnerfeld. Was als harmloses Date begann, endete in einem tödlichen Albtraum. Der 24-Jährige soll eine Falle gestellt haben, doch der Plan ging tragisch schief. Und: Der EU-Haushalt braucht dringend mehr Mittel – die Kommission plant neue Einnahmequellen wie höhere Steuern auf Tabakprodukte und umsatzstarke Unternehmen. Außerdem: Jimi Blue Ochsenknecht an Österreich ausgeliefert. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Moderatorin Stefana Madjarov.