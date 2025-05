Konzert-Highlights vor malerischer Kulisse

Krems wird die kommenden drei Tage zum Musik-Hotspot Niederösterreichs. Beim Festival am Steinertor treten nämlich von Donnerstag bis Samstag deutschsprachige Top-Acts auf, nachdem bereits am Mittwoch Kabarettist Michael Mittermeier den Auftakt gemacht hatte. Am Donnerstag steht um 20 Uhr der deutsche Kult-Hip-Hopper Jan Delay auf der Bühne. Mit dabei hat er ein Best-of aus 25 Jahren sowie „Das Bo“ als Supporter.