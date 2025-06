Kultige Karossen fahren wieder am Grottenhof vor

Der Flair der 1950er lebt wieder auf! Jahr für Jahr zaubert das Rollin’ Dudes Festival am Grottenhof in Leibnitz, den Fans von US-Oldtimern und Rockabilly-Style ein Lächeln aufs Gesicht. Denn das Festival, das heuer am 1. und 2. August über die Bühne geht, bringt alles an einem Ort zusammen, das die Fans dieser legendären Ära erfreut: Allen voran natürlich die Autos und Motorräder dieser Zeit – da kann es gar nicht genug Chrom geben!