Wie leistbares Wohnen gelingt und 007-Nachfolger

Schock in Weiz in der Steiermark: Ein Landwirt fährt mit Traktor über den Fuß seines Sohnes – das Kind überlebt! Weiteres: Michael Gehbauer, GBV Vorstand erklärt, wie leistbares Wohnen gelingt. Und: Wer wird der neue Bond? Die Hinweise verdichten sich auf einen neuen Nachfolger von Daniel Craig. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Sasa Schwarzjirg.