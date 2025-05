Der grün-weiße Macher könnte Kirchler „beerben“

„Klar stell’ ich mir die Sinnfrage! Eigentlich so oft wie noch nie zuvor.“ Auch ein Stefan Köck, der grün-weiße Macher seit 2014 (lange zusammen mit Thomas Silberberger, ab Sommer 2024 mit Philipp Semlic), stößt mal an seine Grenzen: Das Budget stagniert seit langem, er benötigt daher seit vielen Jahren extreme Fantasie in der Transferzeit, muss immer wieder neue Aufbauarbeit leisten, durch das fehlende Heimstadion kann keine Entwicklung entstehen. „Trotzdem: Die WSG Tirol ist nicht nur ein Arbeitgeber für mich – der Verein ist mir mehr als ans Herz gewachsen.“ Es werden klärende Gespräche mit dem Klub in den kommenden Tagen folgen.