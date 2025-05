Souverän sprechen: So überwinden Sie Ängste

Die Angst vor dem Sprechen vor anderen ist weit verbreitet – sogar große Redner, Politiker und Schauspieler kennen sie. Das Gefühl, im Mittelpunkt zu stehen, löst in unserem Gehirn Urängste aus, die aus früheren Zeiten stammen, als „alle Augen auf mich“ tatsächlich „Lebensgefahr“ bedeuteten. Doch heute ist das kein Säbelzahntiger mehr, sondern nur ein Publikum. Der Schlüssel zur Überwindung dieser Angst liegt nicht in „geborenem Talent“, sondern in der richtigen Technik. Wer lernt, die Aufmerksamkeit als Chance zu sehen und einfache, bewährte Methoden anzuwenden – wie etwa die Hollywood-Technik – kann schnell Selbstvertrauen gewinnen. Rhetoriktrainer Jürgen Eisserer erklärt, wie das geht!