124 km/h in 30er-Zone: Probeführerschein weg

Der erste Vorfall ereignete sich gegen 14.35 Uhr in Kapfenberg. Eine zivile Motorradstreife wurde auf einen Motorradfahrer aufmerksam, der mit 128 km/h in einer 100er-Zone unterwegs war. In einer nachfolgenden 30 km/h Baustelle mit Überholverbot überholte der 20-Jährige aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, der noch einen Probeführerschein besitzt, einen Pkw und beschleunigte dabei auf 124 km/h.