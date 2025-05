„Super-Mario“ – und was vom Kuchen noch übrig ist

Stadt-VP als Sprungbrett für höhere Politik-Ämter

So hat sich schon die Suche nach Mitstreitern für die Stadtpartei sehr schwierig gestaltet. Dass er zum Beispiel die Zentralbetriebsratsobfrau von Swarovski, Selina Eder, in sein Boot geholt hat, hat viele Konservative in der Stadt verwundert. Zumal die dienstfrei gestellte Betriebsrätin die Stadt-VP eher nur als Zwischenstopp sieht. Von AK-Präsidentin über Landtagsabgeordnete bis hin zum Nationalrat – der jungen Frau werden große Ambitionen nachgesagt. Und auch zwei der weiteren drei designierten Stellvertreter (Sophia Quirchmair und Julian Margreitter) fielen bisher politisch nicht auf. Lediglich NR Jakob Grüner kennt man. Doch der gebürtige Ötztaler wird sich wohl mehr um Wien als um Innsbruck kümmern müssen.