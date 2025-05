Steirischer Architekt baut jetzt nur noch Torten

Das Leben ist zu kurz, um im Beruf unglücklich zu sein. Und doch sind viele, die ihre berufliche Karriere selbst in der Hand haben, genau das: demotiviert, unerfüllt und unglücklich. In dieser verzwickten Lage war auch Johannes Harrer aus Fladnitz an der Teichalm. Nach Abschluss der HTL Ortwein in Graz war der Weg ins Baugeschäft geebnet. „Im Zuge der Ausbildung habe ich erkannt, dass einiges nicht so ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Architektur interessiert mich nach wie vor, aber ich kann mir nicht vorstellen, damit meine Brötchen zu verdienen. Das wären 40 unglückliche Berufsjahre“, ist er sich sicher.