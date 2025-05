Steirische KPÖ hat bald neuen Mann an der Spitze

Am 14. Juni wird nicht nur die steirische ÖVP offiziell neu aufgestellt – Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom stellt sich in Premstätten der Wahl durch die Delegierten -, auch die KPÖ hält am selben Tag ihren Landesparteitag ab. Dabei wird es zu einem Wechsel an der Spitze kommen: Der neue Landtagsabgeordnete Alexander Melinz aus Graz löst Robert Krotzer ab. Der Grazer Gesundheitsstadtrat hatte die Funktion vor zwei Jahren interimistisch von Claudia Klimt-Weithaler übernommen, als diese mehrere Monate aus gesundheitlichen Gründen ausgefallen war.