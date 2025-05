„Dancing Stars“: Ehemalige Sieger erinnern sich

Caroline Athanasiadis: Das wunderschöne Ambiente im Ballroom, die Live-Musik und die schönen Kleider und Frisuren sind einfach unvergesslich für mich, vor allem, weil ich sonst nicht viele Berührungspunkte mit so einer Glitzerwelt habe. Ich habe es auch extrem geschätzt, einen persönlichen Trainer zur Verfügung zu haben. Das war purer Luxus, den ich jetzt noch sehr vermisse.

Verena Scheitz: Eigentlich die Teamqualität unserer Staffel 2016. Ich habe menschlich, kollegial und auch vom Spaßfaktor her die Produktion in bester Erinnerung.

Martin Ferdiny: Ich durfte für meinen Showtanz („Music Was My First Love“) das Orchesterarrangement selbst schreiben (der musikalische Leiter Thomas Rabitsch hat mir das ermöglicht), und der Moment als ich zum ersten Mal „meine Noten“ von der „besten Band der Welt“ (wie's Mirjam immer so treffend sagt) gehört habe, war echt umwerfend – leider habe ich dabei fast aufs Tanzen vergessen. (lacht)

Dorian Steidl: Nach meinem Sieg war ich mit meiner Frau und meinem Bruder bei irgendeinem Würstelstand in Wien. Wir haben uns abgeseilt und zu dritt gefeiert, dann mit einer Dose Bier mit Leuten angestoßen, die mich erkannt haben. Das war eigentlich der schönste Moment.

Elisabeth Görgl: Ganz toll war unser Tango in der vierten Woche, wo wir 39 von 40 Punkten bekommen haben. Am Anfang der Woche wusste ich noch nicht, wie ich die Choreografie umsetzen sollte. Ich habe mich durch die Herausforderung besser kennengelernt. Es war eine richtig tolle Zeit.

Manuel Ortega: In Wahrheit ist die schönste Erinnerung, dass ich gar nicht wusste, was auf mich zukommt. Damals war es erst die zweite Staffel und die erste hatte ich gar nicht gesehen. Kelly Kainz hat mich Woche für Woche hergerichtet. Ich habe dann in einer Pressekonferenz versprochen, dass ich bei einem Sieg nackt über die Wiener Kärntner Straße laufen würde – das habe ich dann auch gemacht.

Rainer Schönfelder: Da gibt es mehrere. Es war von Anfang an eine Reise, wo jede Station es absolut wert war. In der zweiten Staffelhälfte waren es schon immer zwei Tänze, das ist dann schon richtig stressig. Im Finale war ich mental und körperlich schon am Ende, aber man musste durchbeißen, weil man ein Ziel vor Augen hat.

Michaela Kirchgasser: Es war eine sehr lange Staffel, die bis zum ersten Adventwochenende gedauert. Durch Corona und alle Tests war unsere Staffel sehr besonders, aber sie blieb positiv hängen. Durch die Paare entstand eine coole Gruppendynamik. Man muss sich auf ungewohntem Terrain fallen lassen und jemandem vertrauen, den man in kurzer Zeit kennenlernt. Für mich blieb eigentlich nur Positives übrig – auch wenn das Training wirklich hart war. Sehr gut habe ich das Live-Orchester in Erinnerung, das ist noch einmal ein eigener Boost, der der Show zusätzliche Würze verleiht.

Klaus Eberhartinger: Im Gegensatz zum „Dschungelcamp“ ist es ein Format, bei dem man etwas liefern muss. Die schönste Erinnerung ist natürlich der Sieg. Wir waren davor bei einigen schon gar nicht mehr auf dem Schirm, aber wir konnten uns immer steigern. Es war eine sehr unterhaltsame Zeit. Mit Kelly Kainz hatte ich eine grandiose Partnerin – sie ist Champions League. Manchmal sind die Funken geflogen, weil sie gesehen hat, dass ich nicht ganz ungeschickt bin und wollte, dass ich richtig abliefere.

Vadim Garbuzov: Die schönste Erinnerung ist der Falco-Freestyle im Finale mit Roxanne Rapp. Sie hatte die Idee und das war ihr Wunsch. Ich war mir zuerst nicht sicher, aber es ist eine sehr erinnerungswürdige Nummer geworden. Und auch, dass Peter uns so sehr unterstützt hat und mit uns mitgefiebert hat, das war wunderschön.