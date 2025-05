15-Jährige vergewaltigt ++ Postenschacher-Vorwurf

Zwei Männer lockten in Wien zwei Mädchen in ein illegales Asylheim – eine wurde verletzt, die andere vergewaltigt. Und die Regierungsparteien betonten beim Ministerrat, dass die Anklage gegen ÖVP-Klubchef August Wöginger keinen Einfluss auf die Koalitionsarbeit habe. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 21. Mai, mit Moderatorin Nina Coloini-Lutz.