U-Ausschuss zu Pilnacek ++ ÖBB-Eklat in Udine

Rätselhafter Tod, Vertuschungsvorwürfe und ein mögliches Netzwerk im Innenministerium – der neue U-Ausschuss zur Causa Pilnacek sorgt für Zündstoff im Hohen Haus. Und: Ein Zugausfall in Italien sorgte am Sonntag für Chaos: Dutzende Urlauber strandeten, rund 100 Radfahrer waren betroffen. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 20. Mai, mit Moderatorin Stefana Madjarov.