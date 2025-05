Für den Notfall gewappnet sein: Übung im Tunnel

Nur knapp ist man damals einer Katastrophe entronnen. Im Juni 2023 war ein Autoreisezug gerade durch den Terfener Tunnel unterwegs, als plötzlich ein Pkw im Flammen stand. Plötzlich saßen mit dem brennenden Fahrzeug 151 Personen, die in einem Nightjet von Innsbruck nach Hamburg bzw. Amsterdam unterwegs waren, im Tunnel fest. Zum Glück funktionierte die Rettungsaktion tadellos, alle Personen konnten in Sicherheit gebracht werden. Dennoch bestand bei 33 Personen der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung. Noch einmal glimpflich ist dieses Szenario ausgegangen. Bei einer Übung im Inntaltunnel probten die ÖBB erneut den Ernstfall. Die „Tiroler Krone“ war gemeinsam mit den Einsatzkräften vor Ort.Zwei Rettungszüge stehen für den Notfall bereitSechs Kilometer tief fahren wir in die kalte Dunkelheit. Dort soll sich die Übung abspielen.