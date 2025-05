Links-kommunistische Mehrheit in ÖH wackelt

Traditionell ist die Beteiligung an der ÖH-Wahl die mit Abstand geringste im Vergleich zu anderen Urnengängen. Ähnlich wenig Interesse wecken nur die Wirtschaftskammerwahl (in Tirol 37,4%) sowie die Arbeiterkammerwahl (in Tirol 38,5%). Diesmal waren es bei der ÖH-Wahl in Tirol 27,5 Prozent. Anders ausgedrückt: Lediglich jeder Vierte der in Summe 26.000 Studierenden in Tirol schaffte es, sich an einem der drei Tage aufzuraffen, sich zu einem Wahllokal zu bequemen, um dort seine Stimme abzugeben. Am Wetter kann es wohl kaum gelegen haben. Vielleicht war es aber ja auch zu schön, um wählen zu gehen, weil beispielsweise das Sonnendeck am Innufer in Innsbruck wesentlich verlockender ist.