Vor Einkaufszentrum: Fußgängerin von Auto erfasst

Fataler Unfall am Donnerstagnachmittag in Völs bei Innsbruck: Auf dem Areal eines Einkaufszentrums wurde eine Fußgängerin, die eine Straße auf dem Schutzweg überqueren wollte, von einem Auto angefahren. Die 66-jährige Einheimische musste verletzt in die Klinik gebracht werden.