Ärztin ausgezeichnet für Arbeit in Gender Medizin

“Vielleicht geht Frauenpreis einmal an einen Mann“

Der Frauenpreis wurde von Landesrätin Eva Pawlata (SPÖ) initiiert und würdigt Frauen und Projekte, die sich in besonderer Weise für die Gleichstellung der Geschlechter in Tirol einsetzen. „Vielleicht geht der Frauenpreis auch einmal an einen Mann. Aber dafür müsste sich in Sachen Gleichstellung noch sehr viel tun – das werden wir allesamt wohl nicht mehr erleben“, sagte Pawlata im Zuge der Verleihung. Heuer wurde er an die Ärztin Angelika Bader, tätig am Frauengesundheitszentrum der Universitätskliniken Innsbruck, für ihr langjähriges Wirken im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung im Innsbrucker Landhaus verliehen. Der mit 5000 Euro dotierte Preis wurde übrigens bereits zum zweiten Mal vergeben.