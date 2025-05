Junger Motorradfahrer stürzt und rutscht gegen Pkw

Schrecklicher Verkehrsunfall am späten Mittwochnachmittag in Schönberg im Tiroler Stubaital: Ein 19-jähriger Motorradfahrer kam zu Sturz, schlitterte auf die Gegenfahrbahn und krachte dort gegen ein Auto. Der Biker erlitt schwere Verletzungen und wurde in die Klinik eingeliefert.