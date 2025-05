Jugendliche Autodiebe nach Unfall geschnappt

Ihr kriminellen Tatendrang ausleben wollten scheinbar vier Jugendliche bei ihrem Beutezug in St. Pölten. Denn gleich mehrere Fahrzeuge wurden in der Nacht auf Dienstag von den Nachwuchsverbrechern im Alter von 14 und 15 Jahren geplündert. Dafür reiste das aus Wien kommende Quartett mit einem zuvor in Baden gestohlen Auto an, um sich dann in einer Siedlung im Norden der Landeshauptstadt von Pkw zu Pkw vorzuarbeiten. Anschließend nahmen sie ein unversperrtes E-Auto in Betrieb und flüchteten – aufgrund des Alters natürlich ohne Führerschein – mit diesem wieder zurück in die Bundeshauptstadt.