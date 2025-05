Land der Berge ist auch Land der Sonnenenergie

Die installierte Leistung wurde damit auf rund 550 Megawatt-Peak erhöht, was einem Zuwachs von fast 160 Megawatt-Peak im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Mit allen netzgekoppelten PV-Anlagen in Tirol kann über ein Jahr betrachtet aktuell so viel Strom erzeugt werden, wie 153.000 Haushalte durchschnittlich pro Jahr benötigen. Im Jahr 2023 waren es noch 112.000.