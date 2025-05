Frisches Blut gegen steirische Pflegemisere

Pflegepersonal geht vielfach am Zahnfleisch, die Aufgaben, die zu schultern sind, werden immer schwerer, viele Stellen sind noch immer in den Spitälern unbesetzt. Aber: Es gibt wenige Berufe, die so krisensicher sind wie jene im Bereich der Pflege. Aus diesem Grund entscheiden sich trotz allen Widrigkeiten immer mehr Steirer für eine Ausbildung als Pflegeassistent, Pflegefachassistent oder Diplompfleger – ganz zur Freude der Landespolitik. Neben den 15 Standorten der Landes-Pflegeschulen in den steirischen Regionen (für die ersten beiden Berufsbilder) bietet die Fachhochschule Joanneum in Graz und künftig auch in Kapfenberg das Bachelor-Studium Gesundheits- und Krankenpflege an (für letztere Jobs).