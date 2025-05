Ein Orden für die tiefe Freundschaft mit Tirol

Größen aus verschiedensten Bereichen geehrt

Der Tiroler Adler-Orden in Gold wurde an sieben Frauen und Männer aus Medizin, Kultur, Medien und Bildung verliehen, in Silber erhielten ihn neun Personen, die sich u. a. in Wirtschaft, Repräsentation Tirols und Gesundheit verdient gemacht haben.