Nach WK-Wahl Wechsel an Spitze im Tiroler Handel

Nach den Wirtschaftskammer-Wahlen im März findet in der Sparte Handel ein Wechsel an der Spitze statt. Der bisherige Obmann Dieter Unterberger übergibt das Zepter an den Zillertaler Roman Eberharter, den Geschäftsführer von Betten Eberharter. Zur ersten Stellvertreterin wurde Patricia Sepetavc bestellt, die Geschäftsführerin von Spar in Tirol und Salzburg. Unterberger bleibt der Spitze als zweiter Stellvertreter erhalten.