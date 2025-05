Crystal Meth-Boss am Steuer ++ Vermissten-Serie

Eine Familie in Niederösterreich, ein Drogenimperium im Verborgenen und das alles aus der eigenen Küche. Crystal Meth wurde produziert und mit perfider Präzision verkauft. Doch wie konnten sie so lange im Schatten agieren? Und: In Kärnten verschwinden jährlich fast 1400 Menschen spurlos und viele davon tauchen nie wieder auf. Hinter den Fällen verbirgt sich mehr, als man auf den ersten Blick ahnt. Das und mehr sehen Sie bei Krone zu Mittag mit Moderatorin Stefana Madjarov.