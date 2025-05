Nach Corona-Hoch leichte Flaute bei Stihl Tirol

Die Corona-Pandemie führte dazu, dass rund um den Globus viele Wohnungs- und Hausbesitzer in ihr Eigenheim investierten und sich das Homeoffice verschönerten. In einigen Branchen sorgte das für mehr Umsätze. So auch bei Stihl Tirol in Langkampfen. Der Hersteller von Gartengeräten, der Teil einer weltweiten Gruppe ist, jubelte während der Corona-Jahre über kräftige Bilanzen.