Horror-Clown in OÖ ++ Rennen um den Stuhl Petri

Ein Horror-Clown auf Beutezug und das nicht in einem düsteren Film, sondern mitten in Oberösterreich. Ein bizarrer Fall, der selbst die Ermittler in den Wahnsinn treibt. Außerdem: In der sixtinischen Kapelle beginnt das Konklave: Wer wird der nächste Pontifex? Eine überraschende Prognose aus Ungarn lässt die Favoritenfrage plötzlich offen. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“ mit Moderatorin Stefana Madjarov.