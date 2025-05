Unbekannte stahlen Geld aus unversperrten Pkw

Zunächst machten sich die Diebe in der Nacht auf Mittwoch an einem Fahrzeug zu schaffen. Die Unbekannten öffneten das unversperrte Auto einer 49-jährigen Einheimischen, das in einer Hauseinfahrt abgestellt war, und stahlen die Geldbörse samt Dokumente. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt.