Schwaz als Vorreiter bei digitalen Behördengängen

„Ein Behördengang für die Firmen fällt damit weg“

Er sagt, dass „das Land Tirol in den vergangenen Jahren unterschiedlichste erfolgreiche Digitalisierungs-Projekte vorangetrieben hat“. Hier sei die BH Schwaz tatsächlich hervorzuheben. In der Silberstadt wurde nämlich in Kooperation mit der Daten-Verarbeitung-Tirol das Projekt „Digitale Dokumentenmappe“ entwickelt. Was das ist, darüber klärt der Sprecher ebenfalls auf: „Mit der digitalen Dokumentenmappe können Unternehmen rasch und unkompliziert auf wesentliche Dokumente – insbesondere Genehmigungsbescheide – zugreifen. Diese werden in einem geschützten, virtuellen und webbasiert zugänglichen Datenraum übersichtlich abgelegt. Damit haben die Unternehmen einen direkten und stets verfügbaren Zugang und können beispielsweise nachprüfen, wann Genehmigungen erneuert werden müssen. Ein Behördengang ist damit nicht mehr notwendig.“