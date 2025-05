Wissenschaft gemeinsam (er)lesen

Startschuss im Jahr 2023

Der Hintergrund der Vortrags- und Diskussionsreihe: Seit November 2023 wurden bereits sieben Heurika-Veranstaltungen abgehalten, mehr als 700 Besucher aller Altersgruppen waren schon mit dabei. Nun gibt es zusätzlich das passende Buch. „Mit diesem Druckwerk bringen wir Forschung nicht nur in Labore und Hörsäle, sondern dorthin, wo Menschen in Niederösterreich gerne zusammenkommen“, so Stephan Pernkopf.