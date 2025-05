Durchstarter sichert sich Sieg vor 44.000 Fans

Durch starke weitere Rennen zum großen Jäger

Gefahren werden an einem Rennwochenende im NXT Gen Cup gleich vier Rennen. Und auch bei den restlichen konnte sich der Mann aus Petzenkirchen an der Spitze etablieren. Im zweiten Rennen – in umgekehrter Startreihenfolge – arbeitete er sich bis auf Platz 3 vor. Dank eines zweiten und eines vierten Platzes erbeutete der 22-Jährige in seinem ersten Wochenende 99 Punkte, nur vier weniger als der Gesamtführende. „Als Jäger in der Meisterschaft freue mich bereits auf das Rennen am Norisring von 4. bis 6. Juli“, so Dietrich.