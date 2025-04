Österreichs Wirtschaft wieder leicht gewachsen

Obwohl Wirtschaftsforscherinnen und Wirtschaftsforscher Ende März noch einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,3 beziehungsweise 0,2 Prozent für 2025 prognostiziert hatten, reagierte Minister Hattmansdorfer (ÖVP) in einer Aussendung zuversichtlich. „Die ersten Anzeichen einer wirtschaftlichen Erholung sind entmutigend und zeigen, dass sich die Lage, insbesondere in der Industrie und beim Export, langsam verbessert.“ Ziel seien nachhaltiges Wachstum und sichere Arbeitsplätze in Österreich, sagte der Wirtschaftsminister.