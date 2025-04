Empörung bei Hamann: „Es ist schandhaft!“

Raphael Honigstein versucht hingegen den Verteidiger etwas in Schutz zu nehmen und begibt sich auf die Suche nach den Ursachen: „Der Spieler hat schon gezeigt, dass er da sehr reumütig ist und daher würde ich ihn nicht für alle Ewigkeiten an die Wand nageln, sondern ich würde den Blick auf Real Madrid an sich lenken, denn das passiert ja nicht aus dem Nichts.“