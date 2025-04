„Wir müssen uns alle hinterfragen“

Wieder einmal stellte sich nach einer enttäuschenden Partie Salzburg-Torwart Alexander Schlager am Sonntag in Wolfsberg den Medien. Und wieder einmal fand der ÖFB-Teamgoalie, der als einziger Bulle bei der 1:2-Niederlage im Lavanttal eine gute Leistung gezeigt hatte, die richtigen Worte. Obwohl es ihm dieses Mal zunächst nicht so leicht fiel. „Ich will keinen Blödsinn sagen“, meinte der sichtlich angefressene 29-Jährige auf die Frage der „Krone“, wie er sich so einen Auftritt erklären könne und ging noch einmal in sich. „Wir hätten es nicht einmal irgendwo verdient, dass wir hier drei Punkte mitnehmen“, sagte er dann. „Es ist schade, dass wir in der Tabelle aufgeholt haben und uns am Ende des Tages aber selber um den Lohn bringen.“ In der Bullen-Kabine war zeitgleich ein lauter Krach zu hören – auch die Kollegen ärgerten sich merkbar über den schlechten Auftritt.