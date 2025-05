An vorderster Front: Steirerin gegen Tier-Qualen

Und das ist, sogar in heutigen Zeiten, erbärmlich evident. Französische Bulldoggen etwa – so viele ringen ihr Leben lang verzweifelt um Luft! Wenn sie so gezüchtet werden, dass sie fast keine Schnauze mehr haben, die Nasenlöcher oft kaum größer sind als Stecknadeln, das Gaumensegel dafür so lang, dass es bei jedem Atemzug in die Luftröhre gezogen werden kann. Und das Schlimmste ist, wenn Leute solche armen Tiere kaufen und es „süß“ finden, wie sie schnaufen