Warum Gärten wieder wild sein dürfen

Auch in der Raumplanung sieht sie Potenzial: „Man könnte in sensiblen Gebieten auf exotische Pflanzen verzichten, Flächen weniger versiegeln und naturverträglich bauen.“ Die Planungshilfe „Naturnahes Bauen“ etwa, herausgegeben vom Land Vorarlberg, bietet Checklisten und Beispiele, wie die Natur wieder mitgedacht werden kann. Lins ist überzeugt: „Viel Natur im Garten tut nicht nur Pflanzen und Tieren gut, sondern auch den Menschen. Es ist der beste Erholungsort.“ Zusatz-Bonus: Wer weniger mäht, spart Zeit. Ein Zierrasen ist deutlich pflegeintensiver. Wer also lieber den Mai im Liegestuhl als am Rasenmäher verbringt, tut sich und der Umwelt etwas Gutes.