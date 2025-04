„Häusl-Vandalismus“ kostet Graz Tausende Euro

Videoüberwachung und Kontrollen

„Es braucht jetzt klare und wirksame Maßnahmen, um die Identität der Täter feststellen zu können. Nur so lässt sich verhindern, dass ein kleiner Kreis von Personen fortlaufend öffentliche Infrastruktur beschädigt und den Bürgern Schaden zufügt“, fordert Finster. Er appelliert an die Stadt Graz, gemeinsam mit den zuständigen Stellen konkrete Lösungen zu erarbeiten. Finster führte etwa Möglichkeiten wie eine Videoüberwachung im Eingangsbereich oder verstärkte Kontrollen an.