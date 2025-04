Perfekte Voraussetzungen für „Wörthersee autofrei“

Freie Bahn am kommenden Sonntag für alle Hobbysportler beim 28. Kelag Radler- und Skater-Erlebnistag auf den Wörthersee-Straßen. Inklusive eines Rahmenprogrammes der Extraklasse! Zudem kündigen sich perfekte Temperaturen an: „Eine Wetterbesserung wird es bereits am Samstag geben. Sonntag geht das Niederschlagsrisiko dann gegen null. Die Radfahrer können den See bei einem Mix aus Sonne, Wolken und Höchstwerten von bis zu 18 Grad umrunden“, so Meteorologe Christoph Matella.