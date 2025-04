Patrik Mijic: Er ist Hartbergs Strafraum-Kobra

Doch der Kroate lässt sich nicht beirren, bleibt hungrig: „Ich will Cupsieger werden, mit Hartberg am 1. Mai in Klagenfurt gegen den WAC das Finale gewinnen. Letztes Jahr ist mir das ja mit Rogaska in Slowenien gelungen. Auch mein Ex-Klub war ein Underdog – und am Ende haben wir alle überrascht. Die Geschichte wiederholt sich. Ich erlebe ein Déjà-vu.“