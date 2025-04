„Demenz darf kein Tabuthema mehr sein!“

Demenz und der damit einhergehende Abbau im Gehirn ist nach wie vor ein Tabuthema. Doch es geht uns alle an. Rund 10.000 Menschen waren 2022 in Salzburg erkrankt. Bis 2050 wird sich der Wert verdreifachen, so die Prognose. Höchste Zeit, den Umgang mit der Erkrankung zu verbessern.