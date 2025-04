Nach der Trennung wurde Kredit zur Kostenfalle

„Kurz vor dem finanziellen Ruin“

Seit Februar zahlt er nun monatlich zwei Raten. Zuletzt wurde ihm von der Bank99 versichert, dass nur mehr die Löschungserklärung an den Notar geschickt werden müsse, um die Umschuldung an die neue Bank abzugeben. „Doch sie kam nie an. Und erreichen konnte ich dort auch niemanden. Es gibt keinen Ansprechpartner, nur eine E-Mail-Adresse“, ärgert sich der Mann, der aufgrund der Umstände kurz vor dem finanziellen Ruin stehe.