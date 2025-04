Betrügerische Kriminalisten ermitteln in Seefeld

Die Tiroler Polizei wandte sich am Mittwochnachmittag mit einer Warnmitteilung an die Bevölkerung. Aktuell komme es im Raum Seefeld in Tirol vermehrt zu Anrufen von Betrügern, die sich als Polizisten oder Kriminalbeamte ausgeben. Angehörige sollen gewarnt werden!