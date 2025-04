Wassermassen spülten Saat und Erde von den Feldern

Enorme Mengen an Eiskörnern und Wassermassen drangen in den Gemeinden Waidhofen, Waidhofen-Land, Thaya, Kautzen, Raabs und Dobersberg in Wohnhäuser ein und sorgten für Überflutung von Kellern und Straßen. Eis, Schlamm und Geröll verlegten Kanäle, das gefrorene Nass sorgte auch dafür, dass Lenker mit ihren Fahrzeugen auf den Straßen stecken geblieben waren. Ganze Straßenzüge verwandelten sich in reißende Bäche. „Bis zu einem halben Meter hoch lag die Eisschicht in Großgerharts“, schilderte Feuerwehrsprecher Stefan Mayer das Ausmaß der Katastrophe, die am Montag ab 19 Uhr über den Bezirk zog.