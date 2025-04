Ein Jahr Warten auf OP: Der Mangel bei den Mandeln

Medizinische Qualität versus Geduldsprobe: Wartezeiten für Mandeloperation gehen auch Pflegekräften an die Nieren. Mangel an HNO-Fachärzten soll Grund für diese Misere sein. Die NÖ Landesgesundheitsagentur (LGA) arbeite derzeit an einem landesweiten Konzept, betont Vorständin Elisabeth Bräutigam.