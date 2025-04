Park für Schatzsucher bleibt heuer geschlossen

Dreimal so groß...

Doch alles sieht nach Abschied des NÖ-Card-Ausflugsziels aus. „Es gibt Pläne, einen neuen Themenpark in einer anderen Gemeinde zu errichten“, verrät Pölzl. Ein Konzept mit einer dreimal so großen Schürffläche und mit Kapazitäten für bis zu 800 Gäste pro Tag sei bereits ausgearbeitet. „Wir sind derzeit aktiv auf der Suche nach einem passenden Grundstück und stehen für Gespräche bereit“, so Pölzl. Für Hofstetten-Grünau sei ein Wegzug indes finanziell verschmerzbar. „Die Gemeinde bekommt nur 1000 Euro Pacht“, heißt es.