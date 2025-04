Bei Festnahme drehte flüchtiger Häfenbruder durch

Weil ein Mann mit seiner Ex-Lebensgefährtin am 19. April – das war der Karsamstag – gegen 21.30 Uhr in Wels in Streit geraten war, wurde die Polizei herbeigerufen. Bereits bei der Anfahrt war bekannt, dass es sich bei dem Mann um einen 41-jährigen Rumänen handelte, der mittels Haftbefehls gesucht wurde. Im November des Vorjahres war er von einem Ausgang aus der Justizanstalt Ried im Innkreis nicht zurückgekehrt.